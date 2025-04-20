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المفوضية الأممية للاجئين بالسودان: تجاهل نداءات حماية المدنيين وعاملي الإغاثة انتهاك للقانون الإنساني الدولي
Lebanon 24
20-04-2025
|
12:16
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