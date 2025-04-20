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الرئاسة الإيرانية: وزير الخارجية قدم تقريرا مفصلا للحكومة عن المفاوضات بين طهران وواشنطن في روما

Lebanon 24
20-04-2025 | 14:04
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