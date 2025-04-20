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الأمينة العامة للعفو الدولية: لا يمكن تحقيق العدالة في أحداث غزة إلا بتحقيق دولي

Lebanon 24
20-04-2025 | 14:36
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