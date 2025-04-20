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ترامب: رجال الأعمال الذين ينتقدون الرسوم هم سيئون في إدارة الأعمال وأسوأ في السياسة

Lebanon 24
20-04-2025 | 16:21
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