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هيئة البث الإسرائيلية: حماس تسعى إلى محاكاة نموذج حزب الله في لبنان بالعمل على ممارسة نفوذ عسكري دون أن تكون في موقع الحكم الرسمي

Lebanon 24
21-04-2025 | 01:18
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