هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر سياسي: حماس أبدت استعدادا للتخلي عن حكم قطاع غزة ضمن أي تسوية مستقبلية لكنها ترفض بشكل قاطع نزع سلاحها

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