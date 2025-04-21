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عائلات الأسرى الإسرائيليين ردا على سموتريتش: تصريحات وزير المالية بشأن المخطوفين عار

Lebanon 24
21-04-2025 | 02:20
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