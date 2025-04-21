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الخارجية الإيرانية: على مجلس الأمن التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية ووقف جرائمه في قطاع غزة

Lebanon 24
21-04-2025 | 03:50
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