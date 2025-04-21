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الرئيس الفرنسي: البابا فرنسيس كان رجلا متواضعا يقف إلى جانب الأكثر ضعفا وهشاشة

Lebanon 24
21-04-2025 | 04:24
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