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يديعوت أحرونوت: تسجيل لمستشار نتنياهو يتعهد فيه للحريديم بإقرار قانون يضمن لهم التهرب من الخدمة العسكرية

Lebanon 24
23-04-2025 | 05:31
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