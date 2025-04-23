Advertisement

أخبار عاجلة

مصدر في الخارجية اللبنانية للجزيرة: استدعينا سفير إيران لإبلاغه بأن موقفه بشأن نزع السلاح تدخل بالشأن اللبناني

Lebanon 24
23-04-2025 | 05:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الخارجية" تستدعي سفير ايران بعد موقفه من موضوع حصرية السلاح
lebanon 24
23/04/2025 19:48:20 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الايراني: تبلغت استدعاء وزارة الخارجية اللبنانية بشأن تغريداتي حول السلاح لكني اعتذرت عن الحضور اليوم ولم يحدد لي بعد أي موعد آخر
lebanon 24
23/04/2025 19:48:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة إرنا: الخارجية الإيرانية استدعت سفير السويد ردا على المواقف غير المناسبة وتدخل بعض مسؤوليها ضد إيران
lebanon 24
23/04/2025 19:48:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "تسنيم": طهران تستدعي السفير السويسري ممثل المصالح الأميركية وتُصدر تحذيراً بشأن تهديدات ترامب
lebanon 24
23/04/2025 19:48:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:47 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:36 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:06 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:59 | 2025-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:24 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:47 | 2025-04-23
12:37 | 2025-04-23
12:36 | 2025-04-23
12:07 | 2025-04-23
12:06 | 2025-04-23
12:02 | 2025-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24