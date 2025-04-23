Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس السوري لنيويورك تايمز: أي فوضى في سوريا ستضر بالعالم أجمع وليس دول الجوار فقط

Lebanon 24
23-04-2025 | 05:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الشرع: أيّ فوضى في سوريا ستضرّ بالعالم أجمع
lebanon 24
23/04/2025 19:48:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي لنيويورك تايمز: الضربات الأميركية ضد الحوثيين تجاوزت هدفها بالمرحلة الأولى
lebanon 24
23/04/2025 19:48:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تحقيق لنيويورك تايمز: انخراط الولايات المتحدة في الحرب بأوكرانيا أعمق بكثير مما كان يعتقد سابقا
lebanon 24
23/04/2025 19:48:27 Lebanon 24 Lebanon 24
يعرب بدر وزير النقل بالحكومة السورية الجديدة: سنعمل على استعادة الربط الإقليمي مع دول الجوار
lebanon 24
23/04/2025 19:48:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:47 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:36 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:06 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:59 | 2025-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:24 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:47 | 2025-04-23
12:37 | 2025-04-23
12:36 | 2025-04-23
12:07 | 2025-04-23
12:06 | 2025-04-23
12:02 | 2025-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24