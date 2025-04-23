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كبير مساعدي زيلينسكي: أوكرانيا ملتزمة بجهود السلام بقيادة الولايات المتحدة

Lebanon 24
23-04-2025 | 10:41
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