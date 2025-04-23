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وزير الخارجية الإيراني: الشكل غير المباشر للمفاوضات لم يشكل عائقا وهي تمضي قدما

Lebanon 24
23-04-2025 | 10:45
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