وزير الخارجية الإيرانية: إذا كان مطلب أميركا الوحيد عدم امتلاكنا سلاحاً نووياً فيُمكن تحقيق ذلك وسندخل مفاوضات السبت بجدية وهناك إمكانية للتقدم إذا كان الطرف المقابل جاداً

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