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الجيش السوداني: قصف مدفعي مكثف وإطلاق أعيرة نارية عشوائية باتجاه الأحياء السكنية على مدينة الفاشر من قبل ميليشيا الدعم السريع

Lebanon 24
24-04-2025 | 17:09
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