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نقابة الفنانين السورية برئاسة مازن ناطور تمنح الفنان فضل شاكر عضوية النقابة في سوريا بمرتبة الشرف

Lebanon 24
24-04-2025 | 17:18
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