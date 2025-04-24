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"وول ستريت جورنال": التهديد جاء بعد تسريب تخطيط وزير الدفاع لعقد إحاطة سرية لإيلون ماسك بشأن الصين

Lebanon 24
24-04-2025 | 17:58
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