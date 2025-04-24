استطلاع رأي لمعاريف الإسرائيلية: 58% من الإسرائيليين لديهم ثقة ضئيلة أو لا ثقة على الإطلاق في نتنياهو في المقابل 36% فقط من الإسرائيليين أعربوا عن ثقتهم في فيه

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