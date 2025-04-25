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هآرتس عن وزارة الدفاع: مقتل 316 جنديا وعنصرا من المؤسسة الأمنية والعسكرية و79 إسرائيليا منذ نيسان العام الماضي

Lebanon 24
25-04-2025 | 01:28
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