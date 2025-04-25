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استطلاع لمعاريف: 58% من الإسرائيليين لديهم ثقة ضئيلة برئيس الحكومة و42% لا يثقون به أبدا

Lebanon 24
25-04-2025 | 01:50
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