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الخارجية الإيرانية: ندين بشدة الأعمال العدوانية والإرهابية المستمرة للنظام الصهيوني في غزة ولبنان

Lebanon 24
25-04-2025 | 03:06
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