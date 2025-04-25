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الرئيس عون خلال زيارته للمجلس الإقتصادي والإجتماعي: جئت إلى هنا طالبا مساعدتي لبدء عملنا فورا فأنا أحتاج إليكم كما كل لبناني حر

Lebanon 24
25-04-2025 | 03:14
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