Advertisement

أخبار عاجلة

يسرائيل هيوم: أعضاء الكابينت يقررون عقد اجتماع الاثنين لاستكمال بحث الخطوات المقبلة في القتال ضد حماس

Lebanon 24
25-04-2025 | 03:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يسرائيل هيوم عن مصدر إسرائيلي: اجتماع الليلة يهدف لتحديد الإطار للوفد المتوقع عودته للقاهرة لاستئناف التفاوض
lebanon 24
25/04/2025 15:11:11 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن وموسكو تطلبان من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع الاثنين بشأن تصاعد العنف في سوريا
lebanon 24
25/04/2025 15:11:11 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: نتنياهو يبحث في اجتماع الليلة الخطوات المقبلة ردا على رفض حماس تمديد المرحلة الأولى
lebanon 24
25/04/2025 15:11:11 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم: نتنياهو يقرر عقد مشاورات أمنية غدا بحضور عدد من الوزراء قبل عودة فريق المفاوضات من الدوحة
lebanon 24
25/04/2025 15:11:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:04 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:02 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:45 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:29 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:04 | 2025-04-25
08:02 | 2025-04-25
07:45 | 2025-04-25
07:29 | 2025-04-25
07:28 | 2025-04-25
07:20 | 2025-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24