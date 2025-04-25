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إعلام ألماني: مسألة الاعتراف بالقرم على أنها أرض روسية تهدد بانقسام الناتو

Lebanon 24
25-04-2025 | 04:36
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