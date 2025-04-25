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مجلس الشيوخ الباكستاني يرفض اتهامات الهند بأن إسلام أباد مسؤولة عن هجوم في كشمير ويصف الاتهامات بأنها باطلة

Lebanon 24
25-04-2025 | 05:10
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