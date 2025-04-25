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وزير النفط الإيراني: توقيع 4 عقود بقيمة 4 مليارات دولار مع شركات روسية لتطوير 7 حقول نفطية

Lebanon 24
25-04-2025 | 06:45
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