Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول في حماس يقول إن الحركة تسعى لهدنة لخمس سنوات في قطاع غزة

Lebanon 24
26-04-2025 | 04:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بشرط وحيد.. حماس: نسعى لهدنة في غزة تمتد 5 سنوات
lebanon 24
27/04/2025 02:05:35 Lebanon 24 Lebanon 24
أسوشييتد برس نقلا عن مسؤولين: بموجب المقترح المصري ستفرج حماس عن 5 رهائن أحياء مقابل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وهدنة لمدة أسبوع
lebanon 24
27/04/2025 02:05:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر فلسطيني مسؤول لسكاي نيوز عربية: وفد حماس إلى القاهرة أبدى موافقته على تنازل الحركة عن حكم قطاع غزة وتسليم سلاحها ضمن خارطة طريق
lebanon 24
27/04/2025 02:05:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: الوسطاء يسعون حاليا لتمديد المرحلة الأولى من هدنة غزة
lebanon 24
27/04/2025 02:05:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:47 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:43 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:41 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:26 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:23 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:05 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:15 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:42 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:47 | 2025-04-26
16:43 | 2025-04-26
16:41 | 2025-04-26
16:26 | 2025-04-26
16:23 | 2025-04-26
16:06 | 2025-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24