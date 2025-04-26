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البيت الأبيض: ترامب التقى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأجرى معه مناقشة مثمرة للغاية

Lebanon 24
26-04-2025 | 04:41
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