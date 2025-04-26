Advertisement

أخبار عاجلة

المبعوث الأميركي ويتكوف يتوجه إلى دولة الإمارات بعد انتهاء المحادثات مع إيران في مسقط (أكسيوس)

Lebanon 24
26-04-2025 | 10:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شبكة إن بي سي عن المبعوث الأميركي ويتكوف: المحادثات مع إيران ستتواصل في 19 نيسان
lebanon 24
27/04/2025 02:09:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى موقع المحادثات مع أميركا بعد انتهاء لقائه مع نظيره الإيطالي
lebanon 24
27/04/2025 02:09:32 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: وزير إسرائيلي ومدير الموساد يجتمعان مع المبعوث الأميركي ويتكوف في باريس قبيل محادثات مع إيران في روما غدا
lebanon 24
27/04/2025 02:09:32 Lebanon 24 Lebanon 24
انتهاء المحادثات الإيرانية- الأميركية في مسقط (وكالة تسنيم)
lebanon 24
27/04/2025 02:09:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:47 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:43 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:41 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:26 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:23 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:05 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:15 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:42 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:47 | 2025-04-26
16:43 | 2025-04-26
16:41 | 2025-04-26
16:26 | 2025-04-26
16:23 | 2025-04-26
16:06 | 2025-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24