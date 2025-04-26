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الجيش الإسرائيلي: نعتزم توسيع الضغط العسكري على قطاع غزة بشكل كبير قريبا

Lebanon 24
26-04-2025 | 11:48
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