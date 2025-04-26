باسيل: كل عمرنا كنا نقول نحن ضد سوريا عندما تكون بلبنان ونحن مع سوريا عندما تكون خارج لبنان ولكن البعض كان مع سوريا هي وداخل لبنان وصار ضدّها عندما خرجت من لبنان

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