باسيل: نحن في التيار نطالب النظام السوري بتسليم قتلة المسؤول في القوات باسكال سليمان بعد أن أصبح النظام الجديد صديقهم في وقت كانوا يطالبون النظام القديم بتسليم القتلة

Lebanon 24