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باسيل: نحن في التيار نطالب النظام السوري بتسليم قتلة المسؤول في القوات باسكال سليمان بعد أن أصبح النظام الجديد صديقهم في وقت كانوا يطالبون النظام القديم بتسليم القتلة

Lebanon 24
26-04-2025 | 12:06
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