باسيل: العودة هي حق وواجب وليست عبارة عن امتياز تحدّده الأمم المتحدّة بل تحدّده المؤسسات الوطنية ويفرضه "الأمن الوطني" وليست "مشاعر" النازحين هي من تحدّد سياسة العودة

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