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الرئاسة السورية: وحدة سوريا أرضًا وشعبًا خط أحمر وأي تجاوز لذلك يُعدّ خروجًا عن الصف الوطني ومساسًا بهوية سوريا الجامعة

Lebanon 24
27-04-2025 | 09:42
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