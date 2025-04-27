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"لبنان 24": طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتية على أحد رعاة الماشية في محيط بركة النقار جنوب بلدة شبعا من دون وقوع إصابات

Lebanon 24
27-04-2025 | 09:59
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