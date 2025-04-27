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الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض مسيرة كانت في طريقها لاختراق الأجواء قادمة من جهة الشرق
Lebanon 24
27-04-2025
|
10:46
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