الرئيس عون دان الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية مساء اليوم: على الولايات المتحدة وفرنسا كضامنين لتفاهم وقف الأعمال العدائية أن يتحملا مسؤولياتهما ويجبرا إسرائيل على التوقف فوراً عن اعتداءاتها

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