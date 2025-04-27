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الرئيس عون دان الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية مساء اليوم: على الولايات المتحدة وفرنسا كضامنين لتفاهم وقف الأعمال العدائية أن يتحملا مسؤولياتهما ويجبرا إسرائيل على التوقف فوراً عن اعتداءاتها

Lebanon 24
27-04-2025 | 11:45
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