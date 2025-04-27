رئيس الحكومة نواف سلام: على الدول الراعية لاتفاق الترتيبات الأمنية الخاصة بوقف الأعمال العدائية التحرك لوقف هذه الاعتداءات وتسريع الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية

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