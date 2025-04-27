Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس سلام: لبنان يلتزم ببنود القرار ١٧٠١ كاملاً وباتفاق الترتيبات الأمنية والجيش يواصل عمله ويوسع انتشاره في الجنوب كما في سائر الأراضي اللبنانية لبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها وحدها

Lebanon 24
27-04-2025 | 12:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام: لبنان يلتزم ببنود القرار ١٧٠١ كاملاً وباتفاق الترتيبات الأمنية
lebanon 24
28/04/2025 06:22:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام: على الدول الراعية لاتفاق الترتيبات الأمنية الخاصة بوقف الأعمال العدائية التحرك لوقف هذه الاعتداءات وتسريع الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية
lebanon 24
28/04/2025 06:22:17 Lebanon 24 Lebanon 24
المطارنة الموارنة: دعم الدولة في سعيها لتنفيذ الـ1701 وحصر السلاح في يدها
lebanon 24
28/04/2025 06:22:17 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام من بكركي: جميع الوزراء يلتزمون بمبدأ حفظ سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانيّة
lebanon 24
28/04/2025 06:22:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
23:20 | 2025-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:05 | 2025-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:02 | 2025-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:36 | 2025-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:20 | 2025-04-27
23:05 | 2025-04-27
23:02 | 2025-04-27
19:00 | 2025-04-27
18:36 | 2025-04-27
18:35 | 2025-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24