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السفارة الإيرانية بلبنان: ندين العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت ونعده انعكاسا لطبيعة الكيان الإسرائيلي القائمة على العدوان والإجرام وزرع الرعب

Lebanon 24
27-04-2025 | 12:49
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