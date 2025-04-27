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غانتس: نتنياهو يخوض مواجهة مع رئيس الشاباك تضر بأمن الدولة بدلاً من إقامة لجنة تحقيق وإعادة المختطفين

Lebanon 24
27-04-2025 | 17:35
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