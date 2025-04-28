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المفوض السامي لشؤون اللاجئين: أوضاع المدنيين في غزة وصلت مستويات من اليأس لا يمكن إنكارها

Lebanon 24
28-04-2025 | 10:19
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