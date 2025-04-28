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وزير الخارجية الروسي: الصين الآن واحدة من أهم الجهات الفاعلة التي تحقق التغيير في العالم

Lebanon 24
28-04-2025 | 11:54
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