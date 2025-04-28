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إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر سياسي رفيع: على جدول أعمال نقاش المؤسسة العسكرية تعبئة واسعة للاحتياط قريبا

Lebanon 24
28-04-2025 | 12:43
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