قاسم: يجب أن يتم إفهام اميركا أن مصالحها لا تتحقق عبر العدوان وواجب الدولة أن تتصدى وقد أخذت من الاتفاق كل ما تحتاجه لتطبيقه وأولويتها اليوم أن تؤمن التحرير فماذا تريد بعد؟

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