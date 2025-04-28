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قاسم: يجب أن يتم إفهام اميركا أن مصالحها لا تتحقق عبر العدوان وواجب الدولة أن تتصدى وقد أخذت من الاتفاق كل ما تحتاجه لتطبيقه وأولويتها اليوم أن تؤمن التحرير فماذا تريد بعد؟

Lebanon 24
28-04-2025 | 13:40
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قاسم: الحوار ضمن قواعد وطنية هي حماية سيادة لبنان وتحرير أرضه وايقاف كل اشكال العدوان واستثمار قوة المقاومة وسلاحها ضمن استراتيجية دفاعية تحقق التحرير والحماية ورفض أي خطوة فيها إضعاف للبنان
lebanon 24
29/04/2025 05:22:40 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: على الدولة اللبنانية أن تتصدّى للعدوان والوقت ما زال يسمح للمعالجة الدبلوماسية والسياسية لكننا لن نقبل بوجود معادلة تستبيح إسرائيل من خلالها لبنان
lebanon 24
29/04/2025 05:22:40 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: هناك أطراف سياسية لم "تتنفس" ضد إسرائيل منذ 5 أشهر وانتهينا من الذرائع اليوم فإسرائيل تريد السيطرة وإقامة مستوطنات وإضعاف لبنان إلى درجة لا ترفض الدولة المشاريع الاسرائيلية
lebanon 24
29/04/2025 05:22:40 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: 3 قواعد أساسية يجب أن تكون حاكمة في أي حوار أولها حماية سيادة لبنان وتحرير أرضه وإيقاف كل أشكال العدوان عليه
lebanon 24
29/04/2025 05:22:40 Lebanon 24 Lebanon 24
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