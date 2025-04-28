قاسم: هناك أطراف سياسية لم "تتنفس" ضد إسرائيل منذ 5 أشهر وانتهينا من الذرائع اليوم فإسرائيل تريد السيطرة وإقامة مستوطنات وإضعاف لبنان إلى درجة لا ترفض الدولة المشاريع الاسرائيلية

Lebanon 24