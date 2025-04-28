قاسم: وضع نتنياهو صعب اليوم ولم يستطع الوصول إلى أهدافه فلماذا يريد البعض التنازل في وقت وقفنا في وقت "الحشرة" بوجه الألوية الإسرائيلية على الحدود مع لبنان

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