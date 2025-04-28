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قاسم: نحن مع بناء الدولة ويجب العمل على إعادة الودائع ووضع خطة اقتصادية اجتماعية فمسارنا كان دائما دعم بناء الدولة

Lebanon 24
28-04-2025 | 13:57
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