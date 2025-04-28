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قاسم: الانتخابات البلدية ليست منصبا بل هي مسؤولية فمن يريد الدخول إلى هذه المواقع يجب أن يكون لديه القدرة على خدمة أهلنا ورفع الحرمان عنهم والمساهمة في نهوضهم

Lebanon 24
28-04-2025 | 13:59
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